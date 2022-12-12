Банников Владимир Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1874 ст.
Дата смерти21.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.06.1873
Крещение
14.07.1874
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение
13.07.1874 ст.
Образование
Между 1883 и 1890
Грамотный, сельская школа
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
В МК записано отчество Наталья по крестному отцу Сергиева (Сергеева)
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Банников Никита Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Банников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1902 ст.
Сын: Банников Георгий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.
Сын: Банников Василий Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Дочь: Банникова Домна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1908 ст.
Сын: Банников Павел Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
28.08.1910
Сын: Банников Петр Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
08.03.1914 ст.
Дочь: Банникова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 1917
В расстрельном деле прадеда в анкете в графе род деятельности до революции написано: доверенное лицо лесопромышленника Гусева
Работа или профессия
С 1921 по 1937
До ареста работал в колхозе "Победа"
Место жительства
1921
Переехал сюда после революции в 1921 году из Сарса Емельяновского, где до революции был доверенным лицом у лесопромышленника Гусева, а также приказчиком у помещика Зеленцова (информация взята из мате... Показать все
Арест
02.08.1937
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
На момент ареста проживал в деревне Сарсы вторые Манчажского района Свердловской области. Обыск был произведен 30 июля, Постановление о мере пресечения и аресте подписано 2 августа по статье 58.10. Со... Показать все
Осуждение
09.09.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден Манчажским РО НКВД по статье 58 части 10-11, дело передано на рассмотрение тройке УНКВД Свердловской области. Из протокола заседания тройки УНКВД от 15.09.1937: расстрелять, личное имущество ... Показать все
Смерть
21.09.1937
Реабилитация осужденного
С 16.01.1989