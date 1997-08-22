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Карпович Андрей Анатольевич
Карпович Андрей Анатольевич
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
22.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Карпович Анатолий Иванович
1972 г.р.
Мать
Карпович (Неводниченко) Любовь Федоровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1997
Отец:
Карпович Анатолий Иванович
Мать:
Карпович Любовь Федоровна
Минск
, Минск
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