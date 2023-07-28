Янатьев Иван Трифонович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
10.06.1907
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.09.1909
Сын: Янатьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.03.1915
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно