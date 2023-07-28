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Янатьев Иван Трифонович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Янатьев Трифон Пантелеймонович

Мать: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
10.06.1907

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна

Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Янатьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна

Рождение ребёнка
17.03.1915

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Янатьева София Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьева София Спиридоновна

Смерть
Неизвестно