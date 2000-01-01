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Котухова Татьяна Владимировна
Котухова Татьяна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1980
Пол
Женский
Отец
Котухов Владимир
Около 1950 г.р.
Мать
Котухова (Кустова) Лидия Иосифовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1980
Отец:
Котухов Владимир
Мать:
Котухова Лидия Иосифовна
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