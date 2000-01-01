Котухова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котухова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1980

Отец: Котухов Владимир

Мать: Котухова Лидия Иосифовна

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