Куранова Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1810 ст.
Дата смерти05.09.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1810 ст.
отец: служащий казак Восприемник: казака Дорофея Кожина жена Емфимия Мартыновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 150 номер 15
Смерть
05.09.1811 ст.
умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 175 номер 20