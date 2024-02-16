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Куранова Матрона Васильевна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.03.1810 ст.

Дата смерти

05.09.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1810 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Анастасия Михайловна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
отец: служащий казак Восприемник: казака Дорофея Кожина жена Емфимия Мартыновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 150 номер 15
Смерть
05.09.1811 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-977-op-1-d-1 файл 175 номер 20

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