Прасолова Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Киреева Варвара Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1925
Сын: Прасолов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Прасолов Семен Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1927
Дочь: Бахмутова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Прасолов Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно