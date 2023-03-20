Прасолова Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Киреева Варвара Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.1925

Сын: Прасолов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Прасолов Семен Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Бахмутова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Прасолов Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Семен Федорович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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