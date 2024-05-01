Шадрухин Яков Федорович 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Яков Федорович

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1792

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шадрухин Федор Фотеевич

Мать: Ульяна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шадрухин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шадрухин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шадрухин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шадрухин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1855
Чинеево, Курганская область, Россия

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