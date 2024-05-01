Шадрухин Яков Федорович
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1792
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шадрухин Федор Фотеевич
Мать: Ульяна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шадрухин) Маремьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шадрухин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1855
Чинеево, Курганская область, Россия