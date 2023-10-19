Михнев Савелий Захарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнев Савелий Захарьевич

Михнев Савелий Захарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1615 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1615

Сын: Михнев Тимофей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.