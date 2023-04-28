Пушин Мокiй Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушин Мокiй Афанасьев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Афанасiй Тимофеев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1845

Жена: Евдокiя Иванова

Рождение ребёнка
30.08.1850

Дочь: Марфа Мокiева

Мать ребёнка: Евдокiя Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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