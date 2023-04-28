Пушин Мокiй Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Афанасiй Тимофеев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1845
Жена: Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
30.08.1850
Дочь: Марфа Мокiева
Мать ребёнка: Евдокiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно