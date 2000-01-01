(Фортыгина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фортыгина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1976

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1976

Отец: Фортыгин Андрей Андреевич

Мать: Силина Елена

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