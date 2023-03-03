Козлов Василий (Кронидович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Рождение ребёнка
05.11.1906
Мать ребёнка: Козлова Александра Ермолаевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
01.08.1914
Мать ребёнка: Козлова Александра Ермолаевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно