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Козлов Василий (Кронидович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Мать: Козлова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Козлов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Александра Ермолаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Козлов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Александра Ермолаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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