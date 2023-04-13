Efitova (Sklovskaya) Hana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Efitova (Sklovskaya) Hana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1885

Дата смерти

14.02.1978

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Efitov Teodor

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Efitov Teodor

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1978
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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