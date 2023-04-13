Efitova (Sklovskaya) Hana
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1885
Дата смерти14.02.1978
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Efitov Teodor
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Efitov Teodor
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.02.1978