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Прилуков (Чувашев) Яким Иванов

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Место рождения

Березинской

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Прилуков Иван Прокофьев

Мать: Прилукова Марья (Селиванова)

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чувашев Ефим Якимов

Мать ребёнка: Чувашева Марья Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агриппина Якимова

Мать ребёнка: Чувашева Марья Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Марья Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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