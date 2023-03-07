Прилуков (Чувашев) Яким Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чувашев Ефим Якимов
Мать ребёнка: Чувашева Марья Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Агриппина Якимова
Мать ребёнка: Чувашева Марья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Марья Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812