Андрей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лаврентий Харлампьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марфа Андреенва

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1866

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно