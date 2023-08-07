Андрей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лаврентий Харлампьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа Андреенва
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1866
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно