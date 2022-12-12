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Семенов Климент Мартьянович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

03.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Семенов Мартьян

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Семенова Анна Климовна

Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Семенова Клавдия Климовна

Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Семенова Пелагея Климовна

Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Семенова Людмила Климовна

Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ульяна Павловна

Смерть
03.05.1967
Daugavpils, Latvija
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