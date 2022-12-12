Семенов Климент Мартьянович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти03.05.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Семенов Мартьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Семенова Анна Климовна
Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Семенова Клавдия Климовна
Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Семенова Пелагея Климовна
Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Семенова Людмила Климовна
Мать ребёнка: Семенова Ульяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Ульяна Павловна
Смерть
03.05.1967
Daugavpils, Latvija