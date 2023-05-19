Поляков Иоанн Дмитриев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения21.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911
Отец: Поляков Дмитрий Георгиев
Мать: Полякова Ольга Павлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
22.01.1911
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно