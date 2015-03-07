Омехин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти07.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Омехин Леонид
Мать: Омехина Ида
Рождение ребёнка
1981
Сын: Омехин Леонид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омехин Петр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
07.03.2015
Причина смерти: Сердечный приступ