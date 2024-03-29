Тростинская Мелания Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти12.12.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тростинский Иов Маркианович
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тростинский Владимир Маркианович
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.04.1874
Дочь: Рага Ефросинья Маркиановна
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Тростинский Ефим Маркианович
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
23.06.1879
Сын: Тростинский Тимофей Маркианович
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Тростинский Афанасий Маркианович
Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1896