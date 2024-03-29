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Тростинская Мелания Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

12.12.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тростинский Иов Маркианович

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Тростинский Владимир Маркианович

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.04.1874

Дочь: Рага Ефросинья Маркиановна

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Тростинский Ефим Маркианович

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
23.06.1879

Сын: Тростинский Тимофей Маркианович

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Тростинский Афанасий Маркианович

Отец ребёнка: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Смерть
12.12.1896
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