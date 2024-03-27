Ахмадуллин Альтаф Гайбадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Альтаф Гайбадуллович

Место рождения

Абраево, Башкорстостан, Россия

Дата рождения

13.07.1933

Дата смерти

02.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Рождение
13.07.1933

Отец: Ахмадуллин Гайбадулла

Мать: Ахмадуллина Камиля

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Альфия Альтафовна

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Рождение ребёнка
29.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Бракосочетание
24.01.1963

Жена: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
11.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна

Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
02.07.1992
Абраево, Башкорстостан, Россия
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