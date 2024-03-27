Ахмадуллин Альтаф Гайбадуллович
Место рожденияАбраево, Башкорстостан, Россия
Дата рождения13.07.1933
Дата смерти02.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1933
Отец: Ахмадуллин Гайбадулла
Мать: Ахмадуллина Камиля
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Альфия Альтафовна
Мать ребёнка: Ахмадуллина Миннигуль Кашфуллаевна
Рождение ребёнка
29.03.1959
д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Рождение ребёнка
06.11.1960
д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Бракосочетание
24.01.1963
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1963
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1965
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
19.04.1969
Абраево, Башкорстостан, Россия
Рождение ребёнка
11.10.1973
д.Абраево, Чишминский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.04.1978
Абраево, Башкорстостан, Россия
Смерть
02.07.1992
Абраево, Башкорстостан, Россия