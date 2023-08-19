(Лачинян) Рузанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лачинян) Рузанна

(Лачинян) Рузанна

Место рождения

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область

Дата рождения

27.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

1997 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область
Рождение ребёнка
03.08.1997

Сын: Акопян Хачик

Отец ребёнка: Акопян Гарник

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область
Бракосочетание
08.08.1997

Муж: Акопян Гарник

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область
Рождение ребёнка
27.06.2004

Дочь: Софи

Отец ребёнка: Акопян Гарник

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область
Рождение ребёнка
19.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акопян Гарник

Дилижан, Община Дилижан, Тавушская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close