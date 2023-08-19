(Лачинян) Рузанна
Место рождения
Дата рождения27.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1997
Сын: Акопян Хачик
Отец ребёнка: Акопян Гарник
Бракосочетание
08.08.1997
Муж: Акопян Гарник
Рождение ребёнка
27.06.2004
Дочь: Софи
Отец ребёнка: Акопян Гарник
Рождение ребёнка
19.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акопян Гарник