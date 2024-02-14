Уразов Хусаин
Место рожденияАстраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Дата рождения15.04.1909
Дата смерти26.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909
Отец: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Мать: Уразова Факиха
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович(15.04.1909г - 25.06.1974 г). Родился в пос. Урда в многодететной семье Уразова Садыка Афлятуновича. Мать Факиха. В 30-х годах семья была раскулачена. Приехали в Казань. Из имущ... Показать все
Демобилизация
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович капитан В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Западно-Казахстанская обл., Урдинский р-н, с. Урда Дата и место призыва __.10.1931, Урдинский РВК, Казахская ССР, Западн... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович капитан Дата рождения __.__.1909 Место призыва Казанский ГВК, Татарская АССР, г. Казань Воинская часть 1174 сп 348 сд ( 1174 сп, 348 сд ) Дата поступления на службу __.10.1931 ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1938
Рождение ребёнка
27.06.1941
Рождение ребёнка
1948
Смерть
26.06.1974