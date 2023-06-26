Чугунов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До ?.07.1894

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чугунов Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Чугунова Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Чугунова Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова

Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До ?.07.1894
Солдат