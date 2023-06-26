Чугунов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо ?.07.1894
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Чугунов Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Чугунова Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Чугунова Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Чугунова Агапия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До ?.07.1894
Солдат