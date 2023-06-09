Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1826
Сын: Сидор Семёнович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Семёнович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Семёнович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Ивановна
Смерть
1854