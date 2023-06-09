Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Иванович

Место рождения

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1826

Сын: Сидор Семёнович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Семёнович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Семёнович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Ивановна

Смерть
1854