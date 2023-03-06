Шаклеина Марфа Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ксения Козьмина
Отец ребёнка: Шаклеин Козьма Тимофевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Козьмина
Отец ребёнка: Шаклеин Козьма Тимофевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно