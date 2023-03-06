Шаклеина Марфа Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Марфа Феофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ксения Козьмина

Отец ребёнка: Шаклеин Козьма Тимофевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Козьмина

Отец ребёнка: Шаклеин Козьма Тимофевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Козьма Тимофевич

Смерть
Неизвестно
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