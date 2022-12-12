Журавлев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти02.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: Кормилицына Александра Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Дмитриевна
Тургенево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.09.1956
Московская область, Загорский район, г. Краснозаводск