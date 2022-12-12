Журавлев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Иван Васильевич

Журавлев Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

02.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Кормилицына Александра Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Дмитриевна

Тургенево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.09.1956
Московская область, Загорский район, г. Краснозаводск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close