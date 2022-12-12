Пересторонин Тимофей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонин Тимофей Тихонович

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Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 15.02.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 15.02.1834 ст.

Отец: Пересторонин Тихон Евсеевич

Мать: - Ирина -

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Пересторонина Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: - Мария Архиповна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.

Сын: Пересторонин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: - Мария Архиповна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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