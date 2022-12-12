Пересторонин Тимофей Тихонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 15.02.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 15.02.1834 ст.
Отец: Пересторонин Тихон Евсеевич
Мать: - Ирина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Пересторонина Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: - Мария Архиповна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.
Сын: Пересторонин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: - Мария Архиповна
Смерть
Неизвестно