Гарифуллина (Корбиева) Наиля Габдельвадутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллина (Корбиева) Наиля Габдельвадутовна

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1937

Дата смерти

09.07.2003

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937

Отец: Газизов Вадут Газизович

Мать: Газизова Галима Сибгатулловна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарифуллин Дульфукар Хабибулович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.2003
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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