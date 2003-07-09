Гарифуллина (Корбиева) Наиля Габдельвадутовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1937
Дата смерти09.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1964
Рождение ребёнка
22.05.1967
Рождение ребёнка
13.06.1970
Рождение ребёнка
12.01.1974
Рождение ребёнка
23.12.1978
Смерть
09.07.2003