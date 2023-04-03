Вятлев Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Вятлев Виктор
Мать ребёнка: Вятлева Ольга
Рождение ребёнка
1941
Сын: Вятлев Александр
Мать ребёнка: Вятлева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вятлева Ольга
Смерть
Неизвестно