Вятлев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вятлев Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Вятлев Виктор

Мать ребёнка: Вятлева Ольга

Рождение ребёнка
1941

Сын: Вятлев Александр

Мать ребёнка: Вятлева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вятлева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вятлева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вятлева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вятлева Ольга

Смерть
Неизвестно
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