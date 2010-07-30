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Шингирей Леонид Александрович
Шингирей Леонид Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шингирей Антонина Александровна
2007 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2010
Отец: не указан
Мать:
Шингирей Антонина Александровна
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