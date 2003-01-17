Шакирзянов Асрар Шакирзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Асрар Шакирзянович

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Место рождения

Пархода, Балтасинский р-н, Татарстан

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

17.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Пархода, Балтасинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1961 по 2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1961 по 1961
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.01.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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