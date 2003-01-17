Шакирзянов Асрар Шакирзянович
Место рожденияПархода, Балтасинский р-н, Татарстан
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти17.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Пархода, Балтасинский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1961 по 2003
Место жительства
С 1961 по 1961
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1961
Смерть
17.01.2003