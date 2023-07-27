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Силакова Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1922

Дочь: Силакова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Силаков Иван

Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Силаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Силаков Иван

Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силакова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Силаков Иван

Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силакова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Силаков Иван

Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно