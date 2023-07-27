Силакова Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1922
Дочь: Силакова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Силаков Иван
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Силаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силакова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Силаков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силакова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Силаков Иван
Смерть
Неизвестно