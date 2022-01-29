Мельникова Воронцова Пелагея
Место рожденияСеверный Кавказ, Ставропольский Край.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Северный Кавказ, Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельникова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Северный Кавказ,Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Северный Кавказ, Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Ставропольский Край,Северный Кавказ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Северный Кавказ,Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей
Северный Кавказ, Ставропольский Край.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Алексей
Смерть
Неизвестно