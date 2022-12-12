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Добрянский Василий Александрович

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Место рождения

Украина, хутор Комышева Мостовского района Николаевской области

Дата рождения

26.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956

Отец: Добрянский Александр Васильевич

Мать: Скибидская Матрена Гавриловна

Украина, хутор Комышева Мостовского района Николаевской области
Рождение ребёнка
18.01.1982

Дочь: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
06.11.1982

Жена: Добрянская Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
16.06.1983

Дочь: Черепанова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
03.10.1990

Сын: Добрянский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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