Добрянский Василий Александрович
Место рожденияУкраина, хутор Комышева Мостовского района Николаевской области
Дата рождения26.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956
Украина, хутор Комышева Мостовского района Николаевской области
Рождение ребёнка
18.01.1982
Дочь: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна
Бракосочетание
06.11.1982
Рождение ребёнка
16.06.1983
Дочь: Черепанова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
03.10.1990
Сын: Добрянский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Добрянская Наталья Анатольевна