Уварова (Горбунова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Горбунова) Анна Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Горбунов Николай

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Уварова Нина Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Уварова Нина Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Бракосочетание
30.10.1896

Муж: Уваров Ефрем Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Уваров Дмитрий Ефремович

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Уварова Ольга Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
26.01.1905

Дочь: Уварова Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: Кольнова Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич

Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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