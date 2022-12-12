Уварова (Горбунова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Горбунов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Уварова Нина Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Уварова Нина Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Бракосочетание
30.10.1896
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Уварова Ольга Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1905
Дочь: Уварова Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1909
Дочь: Кольнова Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Уваров Ефрем Николаевич
Смерть
1942