Моренков Алексей Федорович Около 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Моренков Алексей Федорович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1878

умер Неизвестно

Отец
Моренков ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна28.01.1880 г.р.
Дети
Моренков Сергей Алексеевич11.10.1899 г.р.
Медушевская (Моренкова) Вера Алексеевна31.12.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Моренков Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1898

Жена: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Моренков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
31.12.1901

Дочь: Медушевская (Моренкова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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