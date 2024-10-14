Моренков Алексей Федорович
мужской, родился Около 1878
умер Неизвестно
ОтецМоренков ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна28.01.1880 г.р.
Дети
Моренков Сергей Алексеевич11.10.1899 г.р.
Медушевская (Моренкова) Вера Алексеевна31.12.1901 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Моренков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1898
Рождение ребёнка
11.10.1899
Сын: Моренков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
31.12.1901
Дочь: Медушевская (Моренкова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Моренкова (Волкова) Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно