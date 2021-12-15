Курапова (Гречко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1985
Дата смерти15.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2002
Дочь: (Иваненко) Саманта
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Рождение ребёнка
28.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Смерть
15.12.2021
Причина смерти: короновирус
Похороны
Неизвестно