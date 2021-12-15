Курапова (Гречко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курапова (Гречко) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1985

Дата смерти

15.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2002

Дочь: (Иваненко) Саманта

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Рождение ребёнка
28.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Смерть
15.12.2021
Причина смерти: короновирус
Похороны
Неизвестно

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