Малахов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Малахов Семен

Мать: Малахова Анна

Смерть
Неизвестно