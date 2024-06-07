Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Лимонова) Марья Аксеновна
Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Лимонова) Марфа Аксеновна
Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Лимонов Меркурей Аксенович
Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Лимонова) Дарья Аксеновна
Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич
Смерть
Неизвестно