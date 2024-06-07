Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова (Мерзлякова) Ефросиния Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонов Аксен Лазаревич

Место жительства
Неизвестно
д. Гребенинская, Россия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Лимонова) Марья Аксеновна

Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Лимонова) Марфа Аксеновна

Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Лимонов Меркурей Аксенович

Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Лимонов Софон Аксенович

Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Лимонова) Дарья Аксеновна

Отец ребёнка: Лимонов Аксен Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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