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Борисюк Дуня

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Место рождения

Волынская обл,Украина

Дата рождения

1905

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынская обл,Украина
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Фима

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
18.11.1935

Сын: Борисюк Михаил

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Роман

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисюк Александр

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марта

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Борисюк Даниил

Смерть
2005
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Похороны
Неизвестно
с.Веселый Кут,Арцизский р-н,Одесская обл.
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