Борисюк Дуня
Место рожденияВолынская обл,Украина
Дата рождения1905
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Волынская обл,Украина
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Фима
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
18.11.1935
Сын: Борисюк Михаил
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Роман
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисюк Александр
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Борисюк Даниил
Смерть
2005
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Похороны
Неизвестно
с.Веселый Кут,Арцизский р-н,Одесская обл.