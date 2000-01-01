Коленкин (?) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкин (?) Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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