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Купревич Марк Матвеевич

Место рождения

Юшковичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

10.04.1884 ст.

Дата смерти

05.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1884 ст.

Отец: Купревич Матвей Маркович

Мать: Бернякович Мария Ивановна

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Крещение
22.04.1884 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
10.02.1938
Самара, Самара, Самарская область
Обвинение 58-2
Осуждение
05.04.1938
Самара, Самара, Самарская область
Осужден по статье 58 п. 6
Реабилитация осужденного
22.06.1965
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
05.04.1938
Самара, Самара, Самарская область
Умер в процессе следствия