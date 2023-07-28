Купревич Марк Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1884 ст.
Дата смерти05.04.1938
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1884 ст.
Крещение
22.04.1884 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
10.02.1938
Обвинение 58-2
Осуждение
05.04.1938
Осужден по статье 58 п. 6
Реабилитация осужденного
22.06.1965
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1938
Умер в процессе следствия