Сорока (Малюкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорока (Малюкина) Ольга

Сорока (Малюкина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Александр

Отец ребёнка: Сорока Александр

Кинашевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Иван

Отец ребёнка: Сорока Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Александр

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