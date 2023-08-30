Сорока (Малюкина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорока Александр
Отец ребёнка: Сорока Александр
Кинашевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорока Иван
Отец ребёнка: Сорока Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорока Александр