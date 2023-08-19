Portnoy Awsey
Место рождения
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Portnoy Scholom
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Portnoy Sholom
Мать ребёнка: Portnoy Base
Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1869
Сын: Portnoy Schaul
Мать ребёнка: Portnoy Base
Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Kodesch Hene Hanna
Мать ребёнка: Portnoy Base
Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Esthera
Мать ребёнка: Portnoy Base
Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1884
Сын: Portnoy Reuven
Мать ребёнка: Portnoy Base
Lithuania
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Awerbuch Male
Мать ребёнка: Portnoy Base
Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Portnoy Haim
Мать ребёнка: Portnoy Base
Работа или профессия
Неизвестно