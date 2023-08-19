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Portnoy Awsey

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1869 г.р.
1869 г.р.
1874 г.р.
1877 г.р.
1884 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Portnoy Scholom

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Portnoy Sholom

Мать ребёнка: Portnoy Base

Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1869

Сын: Portnoy Schaul

Мать ребёнка: Portnoy Base

Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Kodesch Hene Hanna

Мать ребёнка: Portnoy Base

Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Esthera

Мать ребёнка: Portnoy Base

Grīva, Latvia
Рождение ребёнка
1884

Сын: Portnoy Reuven

Мать ребёнка: Portnoy Base

Lithuania
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Awerbuch Male

Мать ребёнка: Portnoy Base

Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Portnoy Haim

Мать ребёнка: Portnoy Base

Работа или профессия
Неизвестно
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