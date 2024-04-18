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Колесятов Василий Юдаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесатов (Колесятов) Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесятов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулкина (Колесятова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесятов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мансурова (Колесятова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдинова (Колесятова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.07.1929

Дочь: Новичкова (Колесятова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна

Болотня, Зарайск, Московская область
Смерть
1969

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