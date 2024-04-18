Колесятов Василий Юдаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесатов (Колесятов) Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесятов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулкина (Колесятова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесятов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мансурова (Колесятова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдинова (Колесятова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: Новичкова (Колесятова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Колесятова Мария Фёдоровна
Болотня, Зарайск, Московская область
Смерть
1969