Радонежский (Любимов) Кронид (Константин) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радонежский (Любимов) Кронид (Константин) Петрович

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Место рождения

Левкиево, Шаховская, Московская область

Дата рождения

25.05.1859

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Левкиево, Шаховская, Московская область
Место жительства
С 1878 по 1937
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.12.1937
Москва, город федерального значения Москва
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