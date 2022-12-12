Радонежский (Любимов) Кронид (Константин) Петрович
Место рождения
Дата рождения25.05.1859
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1878 по 1937
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
10.12.1937
Москва, город федерального значения Москва