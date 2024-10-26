Ветрова Агафия Яковлева Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветрова Агафия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Рычкова (Ветрова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Волково, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Ветрова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ветров Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: (Ветрова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Рождение ребёнка
17.12.1885

Сын: Ветров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Волково, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1888

Дочь: Ветрова (Ветров) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров

Смерть
1936

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