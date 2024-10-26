Ветрова Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Рычкова (Ветрова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Ветрова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: (Ветрова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Рождение ребёнка
17.12.1885
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Рождение ребёнка
14.07.1888
Дочь: Ветрова (Ветров) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ветров Василий Егоров
Смерть
1936