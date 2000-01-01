Кусярбаева Хамдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусярбаева Хамдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1956

Дочь: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

Отец ребёнка: Кусярбаев Гайса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусярбаева Сания Гайсовна

Отец ребёнка: Кусярбаев Гайса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусярбаева Байза Гайсовна

Отец ребёнка: Кусярбаев Гайса

Смерть
Неизвестно
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