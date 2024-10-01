Колпаков Яков Ермолаевич 03.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Яков Ермолаевич

Место рождения

Ратчино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901

Отец: Колпаков Ермолай Игнатович

Мать: Колпакова (Красных) Акилина Прокопьевна

Ратчино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Колпаков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна

Ратчино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Колпакова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Колпаков Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна

Ратчино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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