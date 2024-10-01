Колпаков Яков Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Колпаков Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Колпакова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1937
Мать ребёнка: Колпакова (Трофимова) Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно