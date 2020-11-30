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Юрик Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

30.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрик) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Юрик (Рукавишникова) Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрик) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Юрик (Рукавишникова) Вера Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрик (Рукавишникова) Вера Степановна

Смерть
30.11.2020

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