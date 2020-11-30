Юрик Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти30.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрик) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Юрик (Рукавишникова) Вера Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрик) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Юрик (Рукавишникова) Вера Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2020