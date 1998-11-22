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Евсеенко Анастасия Владимировна
Евсеенко Анастасия Владимировна
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Место рождения
Орск
, город Орск, Оренбургская область
Дата рождения
22.11.1998
Пол
Женский
Отец
Евсеенко Владимир Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Евсеенко Ольга Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1998
Отец:
Евсеенко Владимир Анатольевич
Мать:
Евсеенко Ольга Николаевна
Орск
, город Орск, Оренбургская область
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